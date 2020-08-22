Українська співачка Світлана Лобода захопила образом в червоному міні

В цей раз засмагла артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram серію досить пікантних фото. Струнка артистка показала новий яскравий образ, який приміряла під час прогулянки на узбережжі курортної зони, де зараз відпочиває разом з дітьми.

Так, співачка приміряла коротеньку червону сукню на тонких лямках з поясом в тон наряду. При цьому позувала Світлана без білизни, що відразу відзначили користувачі. Образ Лободи доповнили сонцезахисні окуляри і просте укладання білявих локонів.

"Іноді потрібно поставити метушню на паузу і відправитися на легку підзарядку з ❤️🙃», - написала Лобода.

Ось як відреагували користувачі:

«Красуня 🔥🔥🔥», «Кайфи кайфуємо», «Прекрасна 🌹», «Як скажеш😋», «Та ви самі підзарядіть кого хочете😁», «Так і є, вірні слова 👍😘🤗😘», «яка прекрасна😻❤🔥», «Вауу красуня 🔥🔥❤», «За збігом обставин я як раз вашу пісню слухаю❤️❤️🔥», «Ох., як вам йде це платтячко! Дуже ., колір-охренітельний», «со*ки шикарно стирчать», " гаряча і скажена🔥❤️".

Також засмагла співачка в коротенькому чорному топі і яскраво-помаранчевих шортах повеселилася в залі. Артистка показала результати тренувань перед дзеркалом. При цьому здивувала дивно підтягнутими ніжками, на яких шорти виглядають навіть дещо великими.

З розпущеним світлим волоссям Світлана виглядала по-домашньому. Як відомо, артистка тренується практично кожен день і навіть у відпустці не забуває про розминку, розтяжку і множинні вправи на стегна і сідниці.

"Моя дієта-це всяка відсутність дієт. Я знаю, що необхідно їсти мінімум п'ять разів на день маленькими порціями. Тренер каже, що я повинна возити з собою судочки, щоб отримувати після тренувань потрібний обсяг білків. Але з моїм графіком, чесно кажучи, не до судочків», - говорила Світлана.

Співачку часто порівнюють з іншими схудлими зірками, в тому числі і Каменських, відзначаючи, що їм слід повчитися мотивації Світлани.

Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну диву.

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