Українська співачка Світлана Лобода показала, як тренується навіть у відпустці і приводить себе у форму

Кілька годин тому Світлана Лобода подеїлася на своїй сторінці в Instagram в розділі Сторі інтригуючими кадрами разом з дівчатами. Так, засмагла співачка в коротенькому чорному топі і яскраво-помаранчевих шортах повеселилася в залі.

Демонструючи вправи, які робила на підлозі разом з подругами, Світлана виглядала зосередженою і сфокусованою. Варто відзначити, що про свої тренування, розтяжці і правильне харчування Лобода ніколи не забуває і найчастіше дотримується особистий режим.

Мама двох дітей не тільки привела фігуру в порядок і зараз дивує відсутністю зайвої ваги, але ще і через два тижні після пологів виглядала досить худою. Як зазначала раніше сама Лобода, справа в генах і режимі.

Варто також відзначити, що тренування Лободи починаються з розтяжки і дихальних вправ. Потім Світлана переходить до елементів хореографії та стрибків. Також Лобода відвідує уроки акробатики і хореографії. У вільний час Світлана захоплено займається йогою.

Раніше струнка 37-річна артистка, опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram досить спекотне фото. На стильному кадрі Світлана, яка вирушила на черговий Відпочинок з близькими, захопила користувачів мережі стильним купальником і апетитними формами.

На новому фото Світлана позує в трендовому відрядному купальнику у відтінку металік. У підписі до нового фото Лобода процитувала Лермонтова:

"Під ним струмінь світліше блакиті,

над ним промінь сонця Золотий...

а він, бунтівний, просить бурі,

как-будто в бурях є спокій!🔥

М. Ю. Лермонтов», - підписала новий кадр співачка.

Шанувальники відреагували досить бурхливо:

"Тропікана жінка😻»," судячи з усього, спокою від Світлани Сергіївни не чекати 😂 😂 😂 фото топ ❤️», «а кажуть, що немає пропорцій, як у Барбі ❤️», «отпадіще🤤 🤤 🤤», " Краса😍 🔥", " гаряча»", " яка ж ти красуня!🔥 🔥 🔥 ", "Красиво, купальник супер«,» вогонь🔥«,»красиво але далеко".

Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну диву.

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