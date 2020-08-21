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Долар раптово завдасть удару, НБУ послабив гривню до межі: до чого готуватися цього разу

Курс валют в Україні 21 серпня зміниться кардинально, долар буквально «розірве» гривню, але вона вирішить відігратися.

Так, торги почнуться з неймовірного "стрибка" долара: +16,52 гривні. До середини минулого дня долар підскочив ще більше, на +17,83 гривні (до 2749,43 грн), проте під кінець дня її «запал» вдалося приборкати.

А ось Євро дістанеться від гривні "по повній". Торги на міжбанку почнуться з -5,15 гривні.

Курс валют від НБУ на 21 серпня:

100 доларів — 2748,12 гривні;

100 євро - 3255,29 гривні.

Карантин в Україні посилюють, що зміниться з 24 серпня: "під забороною буде…»

Карантин в Україні через Китайський вірус посилили, названі області, на які чекає новий "удар".

Так, Починаючи з 24 серпня, посилений карантин на собі відчують ряд областей.

До "Червоної" зони будуть віднесені міста: Коломия, Городенківський, Косівський, а також Косівський і Тисменицький райони в Івано-Франківській області. Місто у Львівській області; місто Біляївка в Одеській області, передає Politeka.

З повним списком нових карантиннних зон можна ознайомитися на цьому фото:

Уточнюється, що оновлений список карантинних зон діятиме з 24 серпня. Термін дії обмежень-два тижні.

Зарплати українців зростуть, у Мінфіні знайшли гроші на підвищення: на скільки піднімуть виплати

Підвищення заробітних плат бюджетникам обійдеться держбюджету в 4 мільярди доларів.

Про це повідомили в центрі аналізу суспільних фінансів та публічного управління КШЕ. Зазначається, що заплановане підвищення зарплат і посадового окладу потребуватиме додаткових витрат від бюджету України. Втім, навіть з урахуванням компенсаторів, які озвучили в Мінфіні, грошей у бюджеті все одно не вистачить.

Як стало відомо, в планах Кабміну підвищення посадових окладів у бюджетній сфері на 1%. За підрахунками аналітиків, це потребуватиме близько 683 мільйонів гривень додаткових витрат бюджету.

Нагадаємо, що пенсії у багатьох заберуть, українцям поставили жорсткі умови і попередили про безгрошів'я: "працювати до самої смерті".

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