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Доллар внезапно нанесет удар, НБУ ослабил гривну до предела: к чему готовиться на этот раз

Курс валют в Украине 21 августа изменится кардинально, доллар буквально «разорвет» гривну, но она решит отыграться.

Так, торги начнутся с невероятного «скачка» доллара: +16,52 гривны. К средине прошлого дня доллар подскочил еще больше, на +17,83 гривны (до 2749,43 грн), однако под конец дня ее «пыл» удалось обуздать.

А вот евро достанется от гривны «по полной». Торги на межбанке начнутся с -5,15 гривны.

Курс валют от НБУ на 21 августа:

100 долларов — 2748,12 гривны;

100 евро — 3255,29 гривны.

Карантин в Украине ужесточают, что изменится с 24 августа: «Под запретом будет…»

Карантин в Украине из-за китайского вируса усилили, названы области, которые ждет новый "удар".

Так, начиная с 24 августа, ужесточенный карантин на себе почувствуют ряд областей.

К «красной» зоне будут отнесены города: Коломыя, Городенковский, Косовский, а также Косовский и Тисменицкий районы в Ивано-Франковской области. Город во Львовской области; город Беляевка в Одесской области, передает Politeka.

С полным списком новых карантиннных зон можно ознакомиться на этом фото:

Уточняется, что обновленный список карантинных зон будет действовать с 24 августа. Срок действия ограничений - две недели.

Зарплаты украинцев вырастут, в Минфине нашли деньги на повышение: на сколько поднимут выплаты

Повышение заработных плат бюджетникам обойдется госбюджету в 4 миллиарда долларов.

Об этом сообщили в Центре анализа общественных финансов и публичного управления КШЭ. Отмечается, что запланированное повышение зарплат и должностного оклада потребует дополнительных расходов от бюджета Украины. Впрочем, даже с учетом компенсаторов, которые озвучили в Минфине, денег в бюджете все равно не хватит.

Как стало известно, в планах Кабмина повышение должностных окладов в бюджетной сфере на 1%. По подсчетам аналитиков, это потребует около 683 миллионов гривен дополнительных расходов бюджета.

Напомним, что пенсии у многих заберут, украинцам поставили жесткие условия и предупредили о безденежье: "Работать до самой смерти".

А еще Politeka писала, что тарифы радикально пересчитают, в Минздраве объявили, что изменится: "За счет увеличения налогов...".

Также Politeka сообщала, что украинцам массово компенсируют зарплаты, потерянные на карантине: "100% суммы получат...".