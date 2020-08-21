Доллар внезапно нанесет удар, НБУ ослабил гривну до предела: к чему готовиться на этот раз
Курс валют в Украине 21 августа изменится кардинально, доллар буквально «разорвет» гривну, но она решит отыграться.
Так, торги начнутся с невероятного «скачка» доллара: +16,52 гривны. К средине прошлого дня доллар подскочил еще больше, на +17,83 гривны (до 2749,43 грн), однако под конец дня ее «пыл» удалось обуздать.
А вот евро достанется от гривны «по полной». Торги на межбанке начнутся с -5,15 гривны.
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Курс валют от НБУ на 21 августа:
100 долларов — 2748,12 гривны;
100 евро — 3255,29 гривны.
Карантин в Украине ужесточают, что изменится с 24 августа: «Под запретом будет…»
Карантин в Украине из-за китайского вируса усилили, названы области, которые ждет новый "удар".
Так, начиная с 24 августа, ужесточенный карантин на себе почувствуют ряд областей.
К «красной» зоне будут отнесены города: Коломыя, Городенковский, Косовский, а также Косовский и Тисменицкий районы в Ивано-Франковской области. Город во Львовской области; город Беляевка в Одесской области, передает Politeka.
С полным списком новых карантиннных зон можно ознакомиться на этом фото:
Уточняется, что обновленный список карантинных зон будет действовать с 24 августа. Срок действия ограничений - две недели.
Зарплаты украинцев вырастут, в Минфине нашли деньги на повышение: на сколько поднимут выплаты
Повышение заработных плат бюджетникам обойдется госбюджету в 4 миллиарда долларов.
Об этом сообщили в Центре анализа общественных финансов и публичного управления КШЭ. Отмечается, что запланированное повышение зарплат и должностного оклада потребует дополнительных расходов от бюджета Украины. Впрочем, даже с учетом компенсаторов, которые озвучили в Минфине, денег в бюджете все равно не хватит.
Как стало известно, в планах Кабмина повышение должностных окладов в бюджетной сфере на 1%. По подсчетам аналитиков, это потребует около 683 миллионов гривен дополнительных расходов бюджета.
Напомним, что пенсии у многих заберут, украинцам поставили жесткие условия и предупредили о безденежье: "Работать до самой смерти".
А еще Politeka писала, что тарифы радикально пересчитают, в Минздраве объявили, что изменится: "За счет увеличения налогов...".
Также Politeka сообщала, что украинцам массово компенсируют зарплаты, потерянные на карантине: "100% суммы получат...".