Почти половина работающих украинцев не смогут выйти на пенсию вовремя, то есть в возрасте 60 лет
Связано это с пенсионной реформой и, соответственно, новыми правилами к определению трудового стажа.
Так, 45% работающих в возрасте 60 лет не смогут выйти на заслуженный отдых вовремя из-за поэтапного повышения требований к стажу. Кроме того, у некоторых выплаты могут вовсе забрать, пишет "Обозреватель".
Так, украинец может лишиться пенсии в случае:
- назначения выплат по недостоверным документам;
- проживания все время стажа за границей;
- смерти;
- неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд.
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В текущем году необходимый трудовой стаж для выхода на пенсию составляет 27 официально отработанных лет, но к 2028-му - необходимо будет уже отработать 35 лет.
Единственный способ получить пенсию вовремя – добиться от работодателя официального оформления и отказаться работать "в тени". Соглашаясь на зарплату в конверте, украинцы фактически лишают себя будущего. В таком случае работать придется до самой смерти.
Так, исследователь Лидия Ткаченко предупреждает: стаж украинцев, если ничего не изменится в ближайшее время, будет снижаться. Часть нелегального рынка труда все еще весомая. На базарах, мелких предприятиях и даже в некоторых госструктурах и относительно крупных предприятиях можно найти неоформленных сотрудников. С одной стороны, это лишает возможности хоть каким-либо образом защитить свои права, а с другой – лишает социальной защиты и будущей пенсии.
Ранее мы сообщали, украинцы могут столкнуться с проблемой подтверждения трудового стажа. О нюансах рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир.
По его словам, если в документе не указано первое предприятие, которое выдавало трудовую книжку, этот стаж в данном случае лучше всего будет подтвердить через суд.
Шамбир добавил, что в настоящее время Минсоцполитики вместе с Пенсионным фондом рассматривают вопрос создания комиссий, на которые можно будет подавать документы из архивов, подтверждающие страховой стаж - приказы, справки, документы, показания свидетелей, подтверждающие, что человек там работал.
Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.
Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые выплаты, срочное заявление, кто и когда получит деньги: "Пенсионный фонд начал...».