Почти половина работающих украинцев не смогут выйти на пенсию вовремя, то есть в возрасте 60 лет

Связано это с пенсионной реформой и, соответственно, новыми правилами к определению трудового стажа.

Так, 45% работающих в возрасте 60 лет не смогут выйти на заслуженный отдых вовремя из-за поэтапного повышения требований к стажу. Кроме того, у некоторых выплаты могут вовсе забрать, пишет "Обозреватель".

Так, украинец может лишиться пенсии в случае:

назначения выплат по недостоверным документам;

проживания все время стажа за границей;

смерти;

неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд.

В текущем году необходимый трудовой стаж для выхода на пенсию составляет 27 официально отработанных лет, но к 2028-му - необходимо будет уже отработать 35 лет.

Единственный способ получить пенсию вовремя – добиться от работодателя официального оформления и отказаться работать "в тени". Соглашаясь на зарплату в конверте, украинцы фактически лишают себя будущего. В таком случае работать придется до самой смерти.

Так, исследователь Лидия Ткаченко предупреждает: стаж украинцев, если ничего не изменится в ближайшее время, будет снижаться. Часть нелегального рынка труда все еще весомая. На базарах, мелких предприятиях и даже в некоторых госструктурах и относительно крупных предприятиях можно найти неоформленных сотрудников. С одной стороны, это лишает возможности хоть каким-либо образом защитить свои права, а с другой – лишает социальной защиты и будущей пенсии.

Ранее мы сообщали, украинцы могут столкнуться с проблемой подтверждения трудового стажа. О нюансах рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир.

По его словам, если в документе не указано первое предприятие, которое выдавало трудовую книжку, этот стаж в данном случае лучше всего будет подтвердить через суд.

Шамбир добавил, что в настоящее время Минсоцполитики вместе с Пенсионным фондом рассматривают вопрос создания комиссий, на которые можно будет подавать документы из архивов, подтверждающие страховой стаж - приказы, справки, документы, показания свидетелей, подтверждающие, что человек там работал.

Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые выплаты, срочное заявление, кто и когда получит деньги: "Пенсионный фонд начал...».