Тарифы на медицинские услуги на 2021 год изменятся

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о пересмотре тарифов на медицинские услуги, - конечно, на следующий год будем обязательно пересматривать. При составлении этих тарифов... будем закладывать справедливую зарплату для врачей, а она должна быть радикально увеличена. Это касается и врачей и среднего медицинского персонала, и младшего", - сказал Степанов.

Глава Минздрава напомнил, что правительство выделило средства на повышение зарплат медикам с 1 сентября.

Отметим, украинцев новость о повышении тарифов еще и под таким предлогом крайне возмутила.

«Я медик но понимаю даже если что-то и подкинут то лишь за счет того что кого-то из несчастных обдерут как липку до трусов», «Степанов хочет установить нормальную зарплату врачам за счет больных, за счет повышения тарифов на медуслуги? Эту тварь нужно гнать с Минздрава и Кабмина драным веником, сняв с него штаны и стегая по заду метлой», «Это уже слишком», «Учителя... Ауууу.... Теперь вы станете чуточку беднее.... А то по 5 штук понимаете.... А медикам?», «Так у нас вроде как бесплатная медицина, или я что-то пропустил...какие тарифы», «Медицина станет не доступна получается для бедных, коих в Украине тотальное большинство. А если еще учесть всяких больных заразными болезнями, которые не смогут позволить себе лечение, то они будут ходить среди людей больными и заражать людей других», "Так как экономика в стране не растер,а наоборот падает,то военным , врачам и учителям,поднимать зарплату могут,только за счет увеличения налогов и иных поборов с населения", - пишут в Сети.

Отметим, украинским врачам часто обещают надбавки, но все в результате заканчивается выдачей копеек и скандалами. Так, в частности, было и с обещанными 300% доплат к зарплатам из-за китайского вируса. Медикам пришлось выходить на протесты, чтобы добиться прибавок.

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