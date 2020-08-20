Повышение заработных плат бюджетникам обойдется госбюджету в 4 миллиарда долларов

Об этом сообщили в Центре анализа общественных финансов и публичного управления КШЭ. Отмечается, что запланированное повышение зарплат и должностного оклада потребует дополнительных расходов от бюджета Украины. Впрочем, даже с учетом компенсаторов, которые озвучили в Минфине, денег в бюджете все равно не хватит.

Как стало известно, в планах Кабмина повышение должностных окладов в бюджетной сфере на 1%. По подсчетам аналитиков, это потребует около 683 миллионов гривен дополнительных расходов бюджета.

Дело в том, что уже сейчас бюджет недополучает те деньги, которые запланированы в главном финансовом документе страны. То есть, бюджету уже сейчас не хватает денег. По данным Госказначества, за январь-июль 2020 года в бюджет поступило на 30,4 млрд гривен меньше, чем планировалось.

Впрочем, в Минфине, похоже, настроены оптимистично. Часть средств планируют получить от средств, сэкономленных на обслуживании госдолга. Отмечается, что из-за курсовых колебаний удалось сэкономить около 3,46 млрд гривен. Еще часть хотят профинансировать за счет увеличения поступлений от НДФЛ и НДС.

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