Сумма компенсации утраченного за время карантина заработка от Фонда социального страхования Украины достигла более 13 миллионов гривен

Помощь предусмотрена на основании больничного листка, выданного с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19 – 11». Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины в своем Telegram-канале.

Отмечается, что направление на оплачиваемую ФССУ самоизоляцию под меднадзором осуществляет врач в случае контакта застрахованного лица с больным "китайским вирусом". На период карантина открыть листок нетрудоспособности можно в дистанционном режиме – для этого работник должен по телефону обратиться к своему семейному врачу.

Напомним, продолжительность самоизоляции составляет 14 дней. Как и в общих случаях, больничный листок сначала выдается на пять дней с последующим продлением.

Сумма компенсации потерянных на карантине зарплат составляет 50% среднего дохода, независимо от продолжительности страхового стажа. 100% получат медицинские работники.

ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем.

Также стало известно, что Кабинет Министров планирует расширить программу помощи по частичной безработице. Помощь будут оказывать безработным на период карантинов из-за других болезней, а не только из-за "китайского вируса".

Отметим, по данным Государственной службы статистики Украины, количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет в I квартале 2020 года составляло 1,5 млн человек.

Напомним, цены в Украине взлетят, в Кабмине раскрыли детали: "До конца этого года..."

Как сообщала Politeka, украинцев заставляют вернуть государству денежную помощь, кому ждать "писем счастья": "В результате перерасчета..."

Также Politeka писала, что украинцев могут лишить льгот и соцвыплат, важное заявление: "За сумасшедшие средства..."