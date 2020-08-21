Курс валют в Украине 21 августа изменится кардинально, доллар буквально «разорвет» гривну, но она решит отыграться

Так, торги начнутся с невероятного «скачка» доллара: +16,52 гривны. К средине прошлого дня доллар подскочил еще больше, на +17,83 гривны (до 2749,43 грн), однако под конец дня ее «пыл» удалось обуздать, передает Politeka.

А вот евро достанется от гривны «по полной». Торги на межбанке начнутся с -5,15 гривны.

Курс валют от НБУ на 21 августа:

100 долларов — 2748,12 гривны;

100 евро — 3255,29 гривны.

Отыграться гривна решит и на национальной валюте Москвы: за десять рублей придется отдать 3,7219 гривны.

До этого мы рассказывали, что с каждым днем доллар уверенно дорожает, хоть в Украине и не наблюдается ажиотажа по поводу его покупки

Отмечается, что дешевого доллара в ближайшее время больше не будет. Уже осенью украинцы ощутят существенное подорожание валюты.

По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, украинцы не хотят класть гривну на депозит, потому что это невыгодно. Поэтому, люди покупают доллар, чтобы хранить сбережения в валюте. Тем более, что в правительстве обещали доллар по 30 гривен.

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