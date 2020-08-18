Новою послугою ПриватБанку за перші два тижні її дії скористалися 15 тисяч клієнтів

Мова про послугу "Готівка на касі", яка запрацювала в Україні з 1 серпня. За інформацією прес-служби банку, клієнти встигли зняти близько 3,9 млн гривень на касах супермаркетів. В середньому українці знімали на касах 280 грн, при тому, що середній чек покупки становив 85 грн.

Уточнимо, для того, щоб отримати готівку на касі торгової точки, покупцеві потрібно лише оплатити товар банківською карткою і повідомити касиру про бажання зняти готівку. Максимальна сума видачі готівки за одну транзакцію — 500 грн незалежно від вартості покупки. Підтвердити таку операцію можна на касі введенням PIN-коду банківської картки користувача.

У той же час, українці все частіше скаржаться на блокування грошей і неможливість здійснення будь-яких дії з коштами на карті. Зокрема, одна з клієнток поскаржилася на роботу Приватбанку на сайті Мінфіну.

"За період користування послугами ПриватБанку звикла, що не виникає ніяких проблем - і на тобі, вранці проблема таки з'явилася. Доклала в метро телефон, щоб пройти через турнікет - оплата спрацювала, я пройшла, а потім отримала повідомлення «Відмова. На картці обмеження на видаткові операції». Ну, думаю, якщо пройшла, то все добре. Зайшла через хвилин тридцять в супермаркет, на касі намагаюся оплатити карткою - знову приходить повідомлення про відмову. Перекинути ці кошти на іншу карту також не можу, видає відмову".

У фінустанові пояснили, що відбувається:

"Наявність актуальних даних у базі банку є вимогою законодавства для можливості коректного обслуговування клієнта. Щоб уникнути раптового блокування, рекомендується своєчасно надавати в банк актуальні дані, в тому числі, при заміні документів. Інформація про необхідність актуалізації також була відображена у Вашому Приват24. У разі, якщо дані вказані вами в анкеті не змінювалися, пройти актуалізацію можна через веб версію Приват24. Картки будуть розблоковані автоматично після успішної актуалізації".

Нагадаємо, що клієнтам Приватбанку загрожує нова небезпека, можна втратити всі гроші: "просять назвати..."

Також Politeka писала, що блокування грошей ПриватБанком при видачі, українці зіткнулися з новою проблемою: "коли направляєш..."

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк без попередження блокує популярну послугу, що відбувається з рахунками: "урізають і...".