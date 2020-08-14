Клиент ПриватБанка на наглядных примерах показал, как испортилось обслуживание в банке за последние годы
Украинец разместил свой отзыв о негативном опыте сотрудничества с банком на сайте Минфин. По его словам, уровень обслуживания ПриватБанка падает уже не первый год. В качестве доказательства украинец привел в пример главные проблемы, с которыми столкнулся он сам.
Так, по словам клиента, дозвониться в коллцентр банка в последнее время невозможно, а отвечают там роботы.
«Дозвонившись в коллцентр получаешь до 70% малокомпетентной или вовсе некомпетентной информации (меня специалист консультировал, куда прикрепить подтверждающие документы и, оказалось, по системе их не видно, так как не туда прикрепили)», - возмутился клиент.
Он также пожаловался на отсутствие обратной связи в чате онлайн, а также на некорректное рассмотрение подтверждающих документов.
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Кроме того, украинец недоволен тем, что банк больше не оповещает о блокировке выдачи денег.
«В случае, когда направляешь деньги и документы на снятие наличных на карту (скажем, зарплатный проект), в случае, если что-то не так, уже не звонит сотрудник банка с оповещением о блокировке выдачи денег и указаниями, что нужно сделать для исправления ситуации)», - рассказал клиент банка.
В свою очередь, представители ПриватБанка пообещали проверить указанную в посте информацию и «разобраться в ситуации».
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