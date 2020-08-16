Банкомат ПриватБанка отказался выдавать украинке желаемую сумму

Об этом сообщила недовольный клиент на портале Минфин.

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"Сидя дома пришло сообщение на телефон, что с кредитки сняты кредитные средства в размере почти 1800 грн. Карта при себе в кошельке. Снимали в канадских долларах. Пополняли моей картой какой-то непонятный аккаунт, то ли игровой счет, то ли непонятно что", - рассказал обманутый клиент.
 
После случившегося, он сразу обратился в банк.

"Карту заблокировали, заявление на возврат средств сразу оформили. Но как долго теперь ждать это все дело? Геморой на пустом месте, никогда такого не было. Естественно проценты будут капать, так как сняли кредитные средства. Где ваша безопасность?", - поинтересовался клиент.

Представители ПриватБанка пообещали разобраться с данной ситуацией, подчеркнув, что в этом замешаны мошенники:

"Обращаем ваше внимание, что данная оплата могла пройти только при владении информацией о номере карты, СVV коде и сроке действия. Данную информацию мошенники могли получить по неосторожности, и более изощренными методами", - сообщили представители банка.
 
Также в ПриватБанке отметили, что делают все возможное для отмены данной транзакции.

"Со стороны банка мы сделали запрос на обжалование операции в платежной системы. Регламент рассмотрения заявки составляет до 120 дней с момента ее регистрации. Эти сроки строго установленные платежной системой, чтобы у всех сторон обжалования было время собрать нужные документы. И вместе с тем, мы прилагаем максимум усилий, чтобы решение было положительное для вас", - отметили в ПриватБанке.

Кроме того, чтобы не стать жертвами мошенников, в банке составили для клиентов специальные правила.

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