Банкомат ПриватБанка отказался выдавать украинке желаемую сумму

Об этом сообщила недовольный клиент на портале Минфин.

"Сидя дома пришло сообщение на телефон, что с кредитки сняты кредитные средства в размере почти 1800 грн. Карта при себе в кошельке. Снимали в канадских долларах. Пополняли моей картой какой-то непонятный аккаунт, то ли игровой счет, то ли непонятно что", - рассказал обманутый клиент.

После случившегося, он сразу обратился в банк.



"Карту заблокировали, заявление на возврат средств сразу оформили. Но как долго теперь ждать это все дело? Геморой на пустом месте, никогда такого не было. Естественно проценты будут капать, так как сняли кредитные средства. Где ваша безопасность?", - поинтересовался клиент.