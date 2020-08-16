Банкомат ПриватБанка отказался выдавать украинке желаемую сумму
Об этом сообщила недовольный клиент на портале Минфин.
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"Карту заблокировали, заявление на возврат средств сразу оформили. Но как долго теперь ждать это все дело? Геморой на пустом месте, никогда такого не было. Естественно проценты будут капать, так как сняли кредитные средства. Где ваша безопасность?", - поинтересовался клиент.
Представители ПриватБанка пообещали разобраться с данной ситуацией, подчеркнув, что в этом замешаны мошенники:
"Со стороны банка мы сделали запрос на обжалование операции в платежной системы. Регламент рассмотрения заявки составляет до 120 дней с момента ее регистрации. Эти сроки строго установленные платежной системой, чтобы у всех сторон обжалования было время собрать нужные документы. И вместе с тем, мы прилагаем максимум усилий, чтобы решение было положительное для вас", - отметили в ПриватБанке.
Кроме того, чтобы не стать жертвами мошенников, в банке составили для клиентов специальные правила.
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