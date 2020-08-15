Клиенты ПриватБанка пожаловались на проблемы с кредитным лимитом

Как сообщает Politeka.net, украинцы оставили гневные отзывы на сайте Минфин, пожаловавшись на работу ПриватБанка.

В частности, украинцы жалуются, что их кредитный лимит срезали, при этом никакого предупреждения банк не прислал.

Один из клиентов ПриватБанка отметил, что пользуется услугами этого банка более 10 лет. При этом у него никогда не было просрочек в выплатах кредита, но ему урезали кредит без предвадительного предупреждения.

Другой украинец отметил, что на его карточке уменьшили кредитный лимит, оставив на счете минус. Когда клиент банка попытался узнать причину такого поступка, ни один из операторов не смог объяснить, почему это произошло.

"Без каких либо предупреждений уменьшили кредитный лимит оставив минус на остатке. И даже никто из этих тупых операторов не смог объяснить причину этого решения. И это при том что открыт счет с оборотом более миллиона в год. Что вы себе думаете при таком отношении, я не долго буду вашим клиентом!", - отметил украинец.

Похожая история случилась с еще одним украинцем, который является клиентом ПриватБанка около 8 лет. Как и в первом случае, он никогда не нарушал правила по погашению кредита и все выплачивал вовремя.