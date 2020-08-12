Люди сильно рискуют, отвечая на такие сообщения

Мошенники под видом ПриватБанка пытаются заполучить личные данные украинцев

Об этом на своей странице в Фейсбук предостерегла украинка Оксана Жила, которая сама столкнулась с аферистами.

Женщина поделилась скриншотами сообщения от «ПриватБанка», в котором говорится о зачислении на карту кредитных средств в размере 4 тысяч гривен. При этом сайт просит пользователя ввести свой номер телефона. Сайт, на котором опубликовано сообщение, называется «ПриватКредит».

«Хочу предостеречь – это не ПриватБанк! Не заполняйте и не присылайте никакой информации мошенникам», - подписала скриншоты украинка.

Реклама фейкового аккаунта «банка» размещена в соцсетях.

Украинцы в комментариях благодарят за предупреждение. Одна из комментаторов поделилась собственной историей.

«Вот такое тоже недавно пришло. Позвонили специально, чтобы проверить какую же "лапшу '' они вешают. Представляются агентами Приватбанка, кроме всей информации по карте, просят назвать код cvv, рассказывая, что это ваше отделение банка», - написала женщина, поделившись скриншотом сообщения от мошенников.

Отметим, что клиенты ПриватБанка также жалуются на проблемы с банком. Так, на сайте Минфин появился отзыв, в котором украинец рассказал о том, как не смог увеличить кредитный лимит на карте всего на 3 тысячи гривен.

«Думал, что будет просто, ведь это совсем не большая сумма и история оплат в банке без каких либо косяков, но, в итоге получил отличное ничего… Сходил в отделение, объяснил консультанту, она подала заявку, но и так ничего не получил я», - поделился украинец.

В свою очередь, представители ПриватБанка сообщили, что учитывают множество факторов при установлении размера кредитного лимита.

«Так как лимиты регулярно пересматриваются и анализируются, при использовании карты как личной, Вы можете в любой момент получить смс от банка, где будет указано, что кредитный лимит увеличен и Вы сможете им воспользоваться», - говорится в ответе.

Напомним, популярная услуга ПриватБанка оказалась с подвохом, деньги не вернут.

Как сообщала Politeka, Приватбанк срочно заявил о новых правилах оплаты, что изменилось.

Также Politeka писала, что ПриватБанк стянул с карточки "бонусы" и вызвал гнев у клиента.