Новой услугой ПриватБанка за первые две недели ее действия воспользовались 15 тысяч клиентов

Речь об услуге "Наличка на кассе", которая заработала в Украине с 1 августа. По информации пресс-службы банка, клиенты успели снять около 3,9 млн гривен на кассах супермаркетов. В среднем украинцы снимали на кассах 280 грн, при том, что средний чек покупки составлял 85 грн.

Уточним, для того, чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю нужно лишь оплатить товар банковской карточкой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию — 500 грн независимо от стоимости покупки. Подтвердить такую операцию можно на кассе введением PIN-кода банковской карточки пользователя.

В то же время, украинцы все чаще жалуются на блокировку денег и невозможность осуществления каких-либо действия со средствами на карте. В частности, одна из клиенток пожаловалась на работу ПриватБанка на сайте Минфина.

"За период пользования услугами ПриватБанка привыкла, что не возникает никаких проблем - и на тебе, утром проблема таки появилась. Приложила в метро телефон, чтобы пройти через турникет - оплата сработала, я прошла, а потом получила сообщение «Отказ. На карточке ограничения на расходные операции». Ну, думаю, если прошла, то все хорошо. Зашла через минут тридцать в супермаркет, на кассе пытаюсь оплатить картой - снова приходит уведомление об отказе. Перебросить эти средства на другую карту также не могу, выдает отказ".

В финучреждении объяснили, что происходит:

"Наличие актуальных данных в базе банка является требованием законодательства для возможности корректного обслуживания клиента. Чтобы избежать внезапного блокирования, рекомендуется своевременно предоставлять в банк актуальные данные, в том числе, при замене документов. Информация о необходимости актуализации также была отражена в вашем Приват24. В случае, если данные указаны вами в анкете не менялись, пройти актуализацию можно через веб версию Приват24. Карточки будут разблокированы автоматически после успешной актуализации".

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