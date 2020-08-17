Термінали ПриватБанку після прийому грошей зависають, не зараховуючи гроші на рахунок

Як повідомляє Politeka.net, один з користувачів фінустанови залишив гнівний відгук на сайті Мінфін, поскаржившись на роботу банку. За словами автора відгуку, 16 серпня він поповнював через термінал самообслуговування свою карту.

"Вніс 19000 з гаком натиснув поповнити і вуаля. Термінал завис і хвилин через 5 видав повідомлення, що гроші зараховані не були, мовляв звертайтеся за номером 3700 і з'ясовуйте. Я подзвонив, з оператором склали заявку на повернення грошей, сказали, що протягом 24 годин питання вирішать», - розповів українець.

На наступний день в підтримці чоловікові заявили, що заявка буде оброблятися набагато довше, ніж обіцялося напередодні.

"Моя заявка обробляється і це може зайняти до 14 днів. Я в шоці як це? Я поповнив карту і мені гроші були потрібні відразу, а тут таке... звернувся в чат банку там Іван мені приніс свої вибачення і нічим допомогти не захотів», - поскаржився клієнт.

Пізніше йому відповіли представники банку, попередивши, що потрібно почекати.

"На даний час ваше питання знаходиться в роботі та з упевненістю можемо сказати, що колеги докладуть усіх зусиль для якнайшвидшого його вирішення", - зазначили в установі.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли українці скаржаться на збій терміналів і банкоматів ПриватБанку. Буває, що банкомати зависають під час видачі грошей, коли сума з карти списується, а гроші клієнту не видаються.

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