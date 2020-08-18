28-річна українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, приголомшила атмосферними знімками

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала разом з колегами-музикантами на весільному торжестві.

Справа в тому, що Зарицька була запрошена на весілля екс-"Холостяка" Микити Добриніна з його обраницею, переможницею шоу Дашею Квітковою.

Знімки виконані в чорно-білих тонах на тлі оригінальної конструкції: арки з великими люстрами.

На кадрах щаслива Зарицька посміхається, кривляється і шле "поцілунки" на камеру, демонструючи різні пози. Дівчина вибрала незвичайне довге плаття з бахромою і сіточкою внизу заради такого випадку.

"Весілля завжди радісно, особливо коли одружуються друзі. Вітаємо Микиту і Дашу. Бажаємо їм довгих і щасливих років разом 🤍, - підписала зірка, ненароком додавши в кінці питання, - Як ви думаєте, хто з нас, групи KAZKA, першим одружується / вийде заміж?"

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Фото вогонь"

"1 Нікіта 2 Саша 3 Діма 💕 💕 💕 )))"

"Думаю Саша☺❤️"

"Саша мейбі або Микита"

"Головне, щоб весілля були без тамади і безглуздих конкурсів, а так - в будь-якому порядку 😘"

"Ви ще живі? Коли нова музика"

Раніше ми повідомляли, Зарицьку порівняли з британською співачкою Адель - в картатій сорочці і спокусливій позі. Виконавиця здавила руками пишний бюст, засвітивши пікантну деталь - на ній не було нижньої білизни.

"Різ Візерспун, Єва Лонгорія, Сінді Кроуфорд, Вікторія Бекхем - багато знаменитих і успішних жінок опублікували в своїх соціальних мережах чорно-білі фото. Знаменитості роблять це в рамках нового флешмобу, який закликає дівчат у всьому світі підтримати один одного", - написала Олександра.

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