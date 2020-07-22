Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая сверкнула невероятной красотой на красной дорожке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Зарицкая с командой пришла на юбилейную программу Кати Осадчей, которая проходила в ботаническом саду Киева. На одном из снимков девушка позирует вместе со своей группой подтанцовки, демонстрируя женственность и красоту.

А на другой фотографии, Зарицкая позирует уже рядом со своими коллегами на красной дорожке, красиво улыбаясь на камеру во время дачи интервью.

«Какие малышки. Повезет же кому-то», «Мисс Украина, не меньше», «невероятная», «похудела, такая красавица стала», «какая красивая, когда улыбаешься», — пишут они.

До этого сообщалось, что известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя в смелом образе

На фото красавица показывала себя в кружевном лифчике. Девушка улыбалась на камеру и демонстрировала пышную грудь. Зарицкая показала себя довольно близко, поэтому можно легко оценить ее пышный бюст.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Пушка".

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