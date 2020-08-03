На себя не похожа

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала свой новый неожиданный образ

Новое фото артистки появилось на странице группы в Инстаграм, передает Politeka.net.

В посте, сопровождающем снимок, сообщается, чо 3 августа Александра празднует свой день рождения. Коллектив решил трогательно поздравить солистку.

«Сегодня у нас особый повод - празднуем день рождения нашей сказочной Саши. От нас хотим пожелать тебе красочных эмоций и счастья, чтобы мечты осуществлялись, а в сердце царила любовь. Сил и выдержки написать "свою книгу" - яркую, полную впечатлений, любви, счастья и понимания. C Днем рождения!», - говорится в публикации.

Текст сопровождается черно-белой фотографией исполнительницы, на которой Александра позирует с непривычными для нее светлыми волосами. Надо отметить, что исполнительнице очень идет образ роковой блондинки. К тому же, на снимке она выглядит заметно похудевшей.

Поклонники артистки тут же принялись комментировать пост, присоединяясь к поздравлениям. Некоторые также заметили на фото сходство с другими известными певицами.

«Алла Борисовна?», «Ни фига себе девушка», «Счастья тебе, красавица», «Адель?», «На Пугачеву похожа», - пишут люди.

До этого мы писали, что Зарицкая с командой пришла на юбилейную программу Кати Осадчей, которая проходила в ботаническом саду Киева. На одном из снимков девушка позирует вместе со своей группой подтанцовки, демонстрируя женственность и красоту.

Напомним, пышногрудая KAZKA пошла на крайность ради смены имиджа, пикантные кадры: "Вот это номер!".

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