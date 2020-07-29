Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка KAZKA, показала себя в необычном образе

На фото Зарицкая показала себя в рубашке и топе. Образ красотка дополнила стильными очками. Стоит отметить, что у Александры что-то странное с бровями, их практически не видно на фото. Звезда показала себя очень близко, демонстрируя яркий макияж. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Ух, вот это номер".

Ранее мы сообщали, что солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая сверкнула невероятной красотой на красной дорожке.

Так, Зарицкая с командой пришла на юбилейную программу Кати Осадчей, которая проходила в ботаническом саду Киева.

Сообщалось, что 27-летняя украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, изумила чувственным фото на берегу моря.

Александра предстала с головой, замотанной в полотенце, и с накинутым на плечи парео.

Певицу засняли сбоку и немного сзади. Зарицкая кинула хищный взгляд через плечо. Яркий макияж с черными стрелками удачно дополнил ее образ - забываешь даже про полотенце.

Напомним, солистка KAZKA показала пышную гордость в кружевах экстремально близко

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