Известна украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя и рассказала о флешмобе

На фото Александра позирует в клетчатой рубашке и без белья. Как можно заметить, красотка ее расстегнула и засветила частично грудь. Зарицкая показалась на черно-белом фото, оставив волосы распущенными, а образ дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Риз Уизерспун, Ева Лонгория, Синди Кроуфорд, Виктория Бэкхем - много знаменитых и успешных женщин опубликовали в своих социальных сетях черно-белые фото. Знаменитости делают это в рамках нового флешмоба, который призывает девушек во всем мире поддержать друг друга", - написала Александра.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков и еще не успели написать комплименты, но так и хочется сказать: "Космос, пушка массового поражения".

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В рамках съемки звезда решила поэкспериментировать с внешностью. Так, Александра позировала в розовом парике в виде каре.

Для записи певица выбрала легкое белое платье с глубоким декольте. Стоит отметить, что красотка позировала без косметики.

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