"Без тамады и дурацких конкурсов"

28-летняя украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, ошеломила атмосферными снимками

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала вместе с коллегами-музыкантами на свадебном торжестве.

Дело в том, что Зарицкая была приглашена на свадьбу экс-"Холостяка" Никиты Добрынина с его избранницей, победительницей шоу Дашей Квитковой.

Снимки выполнены в черно-белых тонах на фоне оригинальной конструкции: арки с большими люстрами.

На кадрах счастливая Зарицкая улыбается, кривляется и шлет "поцелуйчики" на камеру, демонстрируя различные позы. Девушка выбрала необычное длинное платье с бахромой и сеточкой внизу ради такого случая.

"Свадьба всегда радостно, особенно когда женятся друзья. Поздравляем Никиту и Дашу. Желаем им долгих и счастливых лет вместе 🤍, - подписала звезда, невзначай добавив в конце вопрос, - Как вы думаете, кто из нас, группы KAZKA, первым женится / выйдет замуж?"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Фото огонь"

"1 Нікіта 2 Саша 3 Діма 💕💕💕 )))"

"Думаю Саша😍❤️"

"Саша мейби или Никита"

"Главное, чтобы свадьбы были без тамады и дурацких конкурсов, а так - в любом порядке 😘"

"Вы еще живы? Когда новая музыка"

Ранее мы сообщали, Зарицкую сравнили с британской певицей Адель - в клетчатой рубашке и соблазнительной позе. Исполнительница сдавила руками пышный бюст, засветив пикантную деталь - на ней не было нижнего белья.

"Риз Уизерспун, Ева Лонгория, Синди Кроуфорд, Виктория Бэкхем - много знаменитых и успешных женщин опубликовали в своих социальных сетях черно-белые фото. Знаменитости делают это в рамках нового флешмоба, который призывает девушек во всем мире поддержать друг друга", - написала Александра.

Напомним, солистка KAZKA на красной дорожке показала, как выглядит пышная красота: «Мисс Украина, не меньше!»

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