Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась новым проектом

Как передает Politeka.net, серию фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. На фото Александра, которая сильно похудела, позировала в черном обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее выдающиеся формы. Рядом с ней стояли ее коллеги по группе, которые тоже были в черной одежде.

«Песня смелых девушек», - подписала фото Александра.

Судя по описанию в профиле звезды, это кадры со съемок клипа на «песню смелых девушек», которые проходили в ОАЭ.

«Движение для женщин - это демонстрация чувств и силы. Согласны?», - отметила Зарицкая.

Фотографии фигуристой красотки собрали почти по 2 тысячи лайков. В комментариях ей написали массу приятных слов.

«Вау», «Вы крутые», «Как красиво», «Не жарко?», «Как же круто», «Супер», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно KAZKA, как и многие другие артисты, попала в скандал с концертами в Беларуси. Группа якобы должна была выступать на концертах перед выборами. В сети развернули целую кампанию, отправляя Зарицкой просьбы не выступать перед беларусами и не поддерживать Александра Лукашенко. У себя в Инстаграм Зарицкая сообщила, что 8 августа в Беларусь группа не поедет.

Напомним, что солистка KAZKA показала пышную гордость в кружевах экстремально близко: "О да, малышка!".

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая ошарашила кардинальной сменой имиджа, фото: «Алла Борисовна?».

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