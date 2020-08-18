Посилення карантину і масові перевірки, Зеленський дав команду: "Як держава, ми повинні..."

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про плани уряду під час наради, яку чиновники провели під керівництвом Володимира Зеленського.

Глава Кабінет міністрів заявив, що другу хвилю китайського вірусу в Україні очікують до осені. У зв'язку з цим влада буде активно перевіряти медичні установи. За словами Дениса Шмигаля, в західних регіонах захворюваність зростає з двох основних причин: релігійні обряди і весілля, до того ж, близько 114 тисяч порушень зафіксували при використанні сервісу "Дій вдома". Прем'єр підкреслив, що поліція і ДСНС будуть більш ретельно стежити за дотриманням карантинних обмежень.

У свою чергу, президент підтримав посилення контролю за українцями. За його словами, прості громадяни повинні допомогти керівництву країни в боротьбі з епідемією.

Українці можуть виходити на пенсію достроково, важливий нюанс щодо пільг: "При обліку зарплати..."

Українські жінки можуть отримати солідні пільги при виході на пенсію.

Про це заявив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

За словами чиновника, піти на пенсію за особливими умовами можуть Українки-матері, які входять у дві категорії. Зараз вік виходу на заслужений відпочинок в Україні становить 59,5 років, але пільговикам нараховують пенсію на дев'ять років раніше.

"Є пільга для мам, у яких є п'ятеро і більше дітей. Вони виходять на пенсію в 50 років", — заявив Микола Шамбір. Така ж пільга є для матерів дітей-інвалідів, які отримали інвалідність віком до 6 років. Ці категорії раніше йдуть на пенсію".

Радник міністра додав, що для багатодітних матерів України діють спеціальні правила при визначенні розміру пенсії. Наприклад, сума виплат буде залежати від кількості дітей в сім'ї.

Гривня боляче вдарила по долару, Нацбанк оновив курс валют: до чого готуватися

Курс валют в Україні 18 серпня спровокує паніку, Євро вирішить кинути долар на «розтерзання» гривні.

Так, сьогодні торги почнуться з нового падіння долара: -4,13 гривні. До вчорашнього полудня Гривня вже опустила долар до 2731,09 гривні, але українській валюті цього здалося мало.

Євро ж навпаки, вирішить не розмінюватися на дрібниці і підніметься на 6,59 гривні.

Національний банк встановив на 18 серпня наступний курс валют:

100 доларів — 2730,61 гривні;

100 євро - 3237,41 гривня.

Нагадавши, українців попередили про зростання зарплат: кому і по скільки грошей видаватимуть.

Як повідомляла Politeka, на голови українців впаде нова криза, на кого чекають неприємності.

Також Politeka писала, що підвищена зарплата українців обернеться катастрофою, розкрита небезпека.