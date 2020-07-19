Украинцам повысят зарплату с 1 сентября, но не все оказались в списке счастливчиков

Как стало известно, Кабмин ухвалил инициативу Минздрава и выделил средства на повышение заработной платы медицинских работников с 1 сентября 2020 года.

Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Днепровская панорама.

"Правительство выделило средства на повышение зарплат медикам с 1 сентября, врачам дополнительно достанется около 3500 грн в месяц" - заявил министр.

Соответственно, зарплата врача в среднем вырастет на 3,5 тысячи гривен, среднего медицинского персонала - на около 2,5 тысячи, а младшего медицинского персонала - на около 1250 гривен.

Также ранее сообщалось, что стало известно, как украинцам оформить отпуск и получить зарплату выше. Отпуск предоставляется с сохранением зарплаты, но здесь есть важный момент: считается оплата отпускных по-особому.

Если идти в отпуск на 5 дней (с понедельника по пятницу) зарплата будет меньше, если пойти в отпуск на 7 дней (с понедельника по воскресенье) зарплата не изменится, а если пойти в отпуск на 9 дней (с субботы по воскресенье), то заплатят в разы больше.

Напомним про кризис в Украине, в МВФ предупредили, что уничтожит экономику: "Почти в два раза больше, чем..."

Как сообщала Politeka, новый кризис добьет украинцев, зарплаты урежут еще больше: названы сроки.

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