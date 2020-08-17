Кабмин объявил меры, которые будет принимать при подготовке ко второй волне эпидемии

Как пишет Politeka.net, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о планах правительства во время совещания, которое чиновники провели под руководством Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

Глава Кабинет министров заявил, что вторую волну китайского вируса в Украине ожидают к осени. В связи с этим власти будут активно проверять медицинские учреждения. По словам Дениса Шмыгаля, в западных регионах заболеваемость растет по двум основным причинам: религиозные обряды и свадьбы, вдобавок, около 114 тысяч нарушений зафиксировали при использовании сервиса "Дій вдома". Премьер подчеркнул, что полиция и ГСЧС будут более тщательно следить за соблюдением карантинных ограничений.

В свою очередь, президент поддержал ужесточение контроля за украинцами. По его словам, простые граждане должны помочь руководству страны в борьбе с эпидемией.

"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт", - отметил Владимир Зеленский. - "Противостояние вирусу - это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать болезнь".

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