Ужесточение карантина и массовые проверки, Зеленский дал команду: "Как государство, мы должны..."

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о планах правительства во время совещания, которое чиновники провели под руководством Владимира Зеленского.

Глава Кабинет министров заявил, что вторую волну китайского вируса в Украине ожидают к осени. В связи с этим власти будут активно проверять медицинские учреждения. По словам Дениса Шмыгаля, в западных регионах заболеваемость растет по двум основным причинам: религиозные обряды и свадьбы, вдобавок, около 114 тысяч нарушений зафиксировали при использовании сервиса "Дій вдома". Премьер подчеркнул, что полиция и ГСЧС будут более тщательно следить за соблюдением карантинных ограничений.

В свою очередь, президент поддержал ужесточение контроля за украинцами. По его словам, простые граждане должны помочь руководству страны в борьбе с эпидемией.

Украинцы могут выходить на пенсию досрочно, важный нюанс по льготам: "При учете зарплаты..."

Украинские женщины могут получить солидные льготы при выходе на пенсию.

Об этом заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир.

По словам чиновника, уйти на пенсию по особым условиям могут украинки-матери, которые входят в две категории. Сейчас возраст выхода на заслуженный отдых в Украине составляет 59,5 лет, но льготникам начисляют пенсию на девять лет раньше.

"Есть льгота для мам, у которых есть пятеро и более детей. Они выходят на пенсию в 50 лет", — заявил Николай Шамбир. Такая же льгота есть для матерей детей-инвалидов, которые получили инвалидность в возрасте до 6 лет. Эти категории раньше идут на пенсию".

Советник министра добавил, что для многодетных матерей Украины действуют специальные правила при определении размера пенсии. К примеру, сумма выплат будет зависеть от количества детей в семье.

Гривна больно ударила по доллару, Нацбанк обновил курс валют: к чему готовиться

Курс валют в Украине 18 августа спровоцирует панику, евро решит бросить доллар на «растерзание» гривне.

Так, сегодня торги начнутся с нового падения доллара: -4,13 гривны. Ко вчерашнему полудню гривна уже опустила доллар до 2731,09 гривны, но украинской валюте этого показалось мало.

Евро же наоборот, решит не размениваться по мелочам и поднимется на 6,59 гривны.

Национальный банк установил на 18 августа следующий курс валют:

100 долларов — 2730,61 гривны;

100 евро — 3237,41 гривна.

Напомним, украинцев предупредили о росте зарплат: кому и по сколько денег будут выдавать.

Как сообщала Politeka, на головы украинцев упадет новый кризис, кого ждут неприятности.

Также Politeka писала, что повышенная зарплата украинцев обернется катастрофой, раскрыта опасность.