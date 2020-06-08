Очень скоро вторая волна кризиса и увольнений накроет Украину
Об этом говорится в материале издания Обозреватель.
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Эксперты уверены, что проблемы с поиском работы будут наблюдаться еще как минимум до конца 2020 года. И такой расклад возможен при позитивном сценарии.
"В оптимистичном варианте в конце года мы сможем вернутся к докарантинным показателям и по количеству вакансий, и по зарплатам, если не будет новой волны карантина. К тому же наш рынок труда частично зависит от зарубежных компаний и от того, как они будут выходить из карантина", – спрогнозировала аналитик Юлия Дрожжина.
Более пессимистичный сценарий озвучила эксперт Татьяна Пашкина. Она предположила, что восстановление после кризиса не начнется даже в начале 2021 года, и это затронет уровни зарплат.
Если в январе 2020 года эксперты прогнозировали рост средней зарплаты на 20-25%, то сейчас она наоборот рухнула на 10-15%.
Из-за эпидемии китайского вируса количество вакансий по стране сократилось от 20 до 50%, по сравнению с февралем-мартом 2020 года. Мало востребованными пока остаются специалисты в тех сферах, которые пока находятся закрытыми из-за ограничительных мер.
"Проседает у нас креативная индустрия: ивенты, кинотеатры, театры, развлечения. Пока не везет туристической сфере: гидам и менеджерам. Даже после открытия границ навряд ли поток клиентов в этом году восстановится. У нас провисает средний класс бизнеса, не все смогут нормально выйти из кризиса, соответственно, и работы стает меньше, а если и будет – уже не с тем окладом", – объяснила Пашкина негативную тенденцию в Украине.
Но эксперты успокаивают и утверждают, что внутри страны ожидается спрос на сезонную работу: кассиры, баристы, официанты, аниматоры и другие вакансии на курортах.
Что касается "неудачников", на которых может отразиться вторая волна кризиса, то ими могут оказаться те, кто недооценил рынок в условиях карантина.
"... Это те же кинотеатры или рестораны, которые открываются с ограничениями. Мы понимаем, что рестораторы рассчитывали на один объем и соответствующий доход, а по факту он уменьшается, и осенью может произойти очередная волна закрытия. К тому же прогнозируется вторая волна вируса, что вновь может негативно повлиять на рынок", - резюмировала Пашкина в общении с журналистами.
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