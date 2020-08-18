Курс валют в Украине 18 августа спровоцирует панику, евро решит бросить доллар на «растерзание» гривне
Так, сегодня торги начнутся с нового падения доллара: -4,13 гривны. Ко вчерашнему полудню гривна уже опустила доллар до 2731,09 гривны, но украинской валюте этого показалось мало, передает Politeka.
Евро же наоборот, решит не размениваться по мелочам и поднимется на 6,59 гривны.
Национальный банк установил на 18 августа следующий курс валют:
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100 долларов — 2730,61 гривны;
100 евро — 3237,41 гривна.
Пропустит гривна и «подачу» от российской гривны: за десять рублей придется выложить 3,7328 гривны.
До этого мы приводили слова главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко о том, что в ближайшее время курс валют будет "плавающим"
"Курс плавающий, следовательно, отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка - гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться.
Также руководитель регулятора рассказал о том, что к средине лета НБУ продавал доллар, а в августе наоборот - собирал излишки с межбанка.
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