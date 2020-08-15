Популярна українська виконавиця Світлана Лобода побешкетувала на камеру, показавши головну гордість у зухвалому міні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Найбільше в житті люблю подорожувати ... А що приносить задоволення тобі? Від чого кайфуєш ти? і чого б тобі хотілося найбільше на світі зараз?» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Лобода позує в пікантному вбранні, демонструючи розкішну фігуру. На обличчі у виконавиці красуються елегантні окуляри, а в руці вона тримає сумочку.
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«Крихітка на мільйон», «найбільше кайфую від ваших пісень», «Мені потрібна твоя💦, що б охолодити мій🔥», «красуня», «Кайф-це ваш концерт 🤟 хочеться знову сходити на нього, хочу цього зараз найбільше...», «Дуже красива», «Ви супер зірка», - пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, що співачка Світлана Лобода показала струнке і засмагле тіло в стильному топі-корсеті.
У розділі Сторіс в соціальній мережі Instagram Світлана вирішила показати, як веселиться перед святкуванням дня народження сестри.
На показаному ролику засмагла співачка блищить в зухвалому образі з короткими джинсовими шортами й чорним корсетом з оригінальною білою обробкою з каменів. Біляве волосся співачки зачесане назад, а засмагла шкіра ідеально підкреслює сяючий вигляд Світлани, танцюючої перед камерою.
Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну диву.
А ще Politeka писала, що Лобода не стрималася і влаштувала гарячі поцілунки з дівчиною на пляжі.
Також Politeka повідомляла, що пишногруда Лобода у відвертому топі викликала фурор, вибравши найгарячіший ракурс: кадри