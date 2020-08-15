Украинская певица Светлана Лобода показала стройное и загорелое тело в стильном топе-корсете

В разделе Стори в социальной сети Инстаграм Светлана решила показать, как веселится перед празднованием дня рождения сестры.

На показанном ролике загорелая певица блистает в дерзком образе с короткими джинсовыми шортами и черным корсетом с оригинальной белой отделкой из камней. Белокурые волосы певицы зачесаны назад, а загорелая кожа идеально подчеркивает сияющий вид Светланы, танцующей перед камерой.

Светлана также поделилась новой совместной фотографией с именинницей. Ксения позирует рядом со старшей сестрой в роскошном длинном платье золотистого цвета. Блестящий наряд с высоким вырезом на юбке идеально сочетается с ее загорелой кожей. Девушка выглядит настоящей красоткой, способной затмить даже свою шикарную сестру. При этом о Светлане поклонники отметили, что артистка выглядит так, будто ей снова двадцать - молодо и свежо.

Также Светлана пошалила на камеру во время отдыха, похваставшись роскошными «дарами природы»

«Я не выбирала этот роковой путь. Именно он привёл меня в мир созидания❤️», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Лобода позирует в крохотном белоснежном топе и мини-шортах. Лицо знаменитость решила прикрыть при помощи элегантных очков.

Поклонники знаменитости пришли в настоящий восторг от увиденного, о чем свидетельствуют «тонны» комплиментов.

«Словно ангел! Ты к нам спустилась?», «залипалово. Очень красиво выглядишь, и вид ничего», «роковая красотка», «божественные изгибы. Очень круто», «Красивая фигура и топ фон и очень красивая девушка», «Лободуся вы роковая красотка, ОБОЖАЮ вас моя SUPER".

Напомним, что Лобода одним видео довела поклонников до истерики, превратившись в готическую диву.

А еще Politeka писала, что Лобода не сдержалась и устроила горячие поцелуи с девушкой на пляже.

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Лобода в откровенном топе произвела фурор, выбрав самый горячий ракурс: кадры