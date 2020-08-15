Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода пошалила на камеру, показавши главную гордость в дерзком мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Больше всего в жизни люблю путешествовать ... А что приносит удовольствие тебе? От чего кайфуешь ты? и чего бы тебе хотелось больше всего на свете сейчас?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Лобода позирует в пикантном наряде, демонстрируя роскошную фигуру. На лице у исполнительницы красуются элегантные очки, а в руке она держит сумочку.

«Крошка на миллион», «Больше всего кайфую от ваших песен», «Мне нужна твоя 💦 , что бы охладить мой 🔥», «Красотка», «Кайф-это ваш концерт 🤟 Хочется снова сходить на него, хочу этого сейчас больше всего...», «Очень красивая», «Вы супер звезда», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Лобода похвасталась фигуристым и загорелым телом в пикантном наряде. У себя в Сторис на странице красотка покрутилась на камеру и показала, как веселится перед праздником у сестры. Она праздновала день рождения.

На опубликованных кадрах Лобода крутиться на камеру в "диком" наряде: короткие джинсовые шорты и черный корсет из камней идеально подчеркивал роскошное тело кумира миллионов.

Напомним, что Лобода одним видео довела поклонников до истерики, превратившись в готическую диву.

А еще Politeka писала, что Лобода не сдержалась и устроила горячие поцелуи с девушкой на пляже.

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Лобода в откровенном топе произвела фурор, выбрав самый горячий ракурс: кадры