Племінниця української співачки Софії Ротару Соня Кей поділилася кумедним відео, на якому змінилася до невпізнання
Додаток TikTok для створення коротких відео та обміну ними стає все більш популярним, і зірки українського шоу-бізнесу теж із задоволенням користуються ним, публікуючи короткі ролики, передає Politeka.net.
Так, співачка Соня Кей повеселила шанувальників смішним відео, в якому вона за допомогою фільтрів кілька разів поміняла своє обличчя. На кадрах вона постала з великим ротом, хвостиками, товстими бровами тощо.
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Відзначимо, що відео знято на кухні, а за спиною артистки видно шафки і плиту.
Раніше ми писали про те, що Соня Кей влаштувала спекотні танці з подругою. "Зігірігідум", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах співачка в зухвалих міні-шортах і топі виконує запальний танець з подругою. При цьому кадри мали хештег "Хочу в рекомендації".
Ми також розповідали, що дівчина знялася на камеру в мікроскопічній білизні. На знімку опублікованому в Instagram, Кей позує в незвичному для себе стилі: в одній крихітній білизні. Красуня повернулася спиною на камеру, демонструючи апетитні вигини, повз які її шанувальники пройти не змогли.
Нагадаємо, розкішна племінниця Ротару покрасувалася на вулиці в наряді без штанів, гарячі кадри.
А ще Politeka писала, племінниця Ротару побешкетувала із молодим чоловіком в басейні, особисті кадри.
Також Politeka повідомляла, що Соня Кей похвалилася витівкою в ліжку прямо на камеру.