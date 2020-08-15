З почуттям гумору у зірки все гаразд

Племінниця української співачки Софії Ротару Соня Кей поділилася кумедним відео, на якому змінилася до невпізнання

Додаток TikTok для створення коротких відео та обміну ними стає все більш популярним, і зірки українського шоу-бізнесу теж із задоволенням користуються ним, публікуючи короткі ролики, передає Politeka.net.

Так, співачка Соня Кей повеселила шанувальників смішним відео, в якому вона за допомогою фільтрів кілька разів поміняла своє обличчя. На кадрах вона постала з великим ротом, хвостиками, товстими бровами тощо.

Відзначимо, що відео знято на кухні, а за спиною артистки видно шафки і плиту.

Раніше ми писали про те, що Соня Кей влаштувала спекотні танці з подругою. "Зігірігідум", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах співачка в зухвалих міні-шортах і топі виконує запальний танець з подругою. При цьому кадри мали хештег "Хочу в рекомендації".

Ми також розповідали, що дівчина знялася на камеру в мікроскопічній білизні. На знімку опублікованому в Instagram, Кей позує в незвичному для себе стилі: в одній крихітній білизні. Красуня повернулася спиною на камеру, демонструючи апетитні вигини, повз які її шанувальники пройти не змогли.

Нагадаємо, розкішна племінниця Ротару покрасувалася на вулиці в наряді без штанів, гарячі кадри.

А ще Politeka писала, племінниця Ротару побешкетувала із молодим чоловіком в басейні, особисті кадри.

Також Politeka повідомляла, що Соня Кей похвалилася витівкою в ліжку прямо на камеру.