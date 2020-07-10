29-летняя украинская певица Соня Кей, племянница артистки Софии Ротару, отбросила предрассудки и окунулась в детство
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала озорной и беззаботной девчонкой.
Так, Соня вышла на прогулку в черном коротком платье, напоминающем, скорее, футболку с поясом на талии, а также в белых кроссовках. Голову артистки украсили ее традиционные две гульки по бокам. Девушка прихватила с собой флакончик с мыльными пузырями, которые кинулась выдувать и ловить. Фото получились очень яркими, живыми, с неподдельными эмоциями.
"Не волнуйся, будь счастлив! ☀️", - подписала кадры Соня.
Пользователи кинулись восторгаться племянницей Ротару, не скупясь на комплименты в комментариях.
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"Это правильное настроение, девочка ❤️"
"Чудова🙌"
"принцесссаа😍😍😍"
"Мне больше нравится смотреть на людей которые счастливы. Вот на тебя Соня мне очень приятно смотреть"
"только с тобой рядом, можно то он будет самым счастливым человеком в мире!))) 🔥❤️😘"
Ранее мы сообщали, Соня Кей продемонстрировала фигуру в летнем сарафане на тонких лямочках пестрой расцветки. Невозможно глаз отвести от ее прелестного декольте.
Певица на кадрах плавно идет к камере, нежно дотронувшись к волосам, при этом не сводит пристального взгляда с объектива.
"Хорошего дня 🤍", - пожелала артистка поклонникам.
"Магические глаза😍"; "Красуня👌😉"; "И тебе Сонечка хорошего дня и отличного настроения"; "Ты такая милая, что я не могу оторвать глаз👍❤️😍💋", - отреагировали пользователи.
Напомним, племянница Софии Ротару без белья показала, чем покорила мужа-хоккеиста: "Настоящая принцесса".
Также Politeka писала, что племянница Ротару пошалила с молодым мужем в бассейне, личные кадры.