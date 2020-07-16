Племянница легендарной украинской исполнительница Софии Ротару Соня Кей сверкнула красотой в новом нежном образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Запах лаванды — это запах доброй сказки, теплого лета, хороших воспоминаний и покоя», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Соня Кей позирует сперва с букетом из лаванды, нежно прижимая его к лицу. А на другой фотографии знаменитость уселась на лавочку, задрав ноги практически к голове. На заднем фоне виднеется красивая поляна с цветами и толпы людей, которые фотографируются на ней.

Поклонники певицы высоко оценили слова кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.

«Милая, как ангел!», «Соня, фото супер», «Лаванда – бомба», «Нереально красивая», «фотографии ну очень красивые. Как же люблю лаванду», «ты невероятная», «красотка», «лаванда, горная лаванда», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что Соня Кей похвасталась новым неотразимым образом.

На фото красавица позировала в пышном черном платье с открытыми плечами. Соня решила в этот раз не надевать белье, а только большую серьгу в левом ухе, которая достала почти до груди. Девушка сложила руки на пояс и немного наклонила голову, позируя для фото на фоне просторного окна. Снимок вышел интересным и нежным.

"Три вещи никогда не возвращаются обратно — Время, Слово, Возможность. Поэтому, Не теряй времени, Выбирай слова, Не упускай возможность", - написала Соня.

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