Племянница легендарной украинской исполнительница Софии Ротару Соня Кей сверкнула красотой в новом нежном образе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Запах лаванды — это запах доброй сказки, теплого лета, хороших воспоминаний и покоя», — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Соня Кей позирует сперва с букетом из лаванды, нежно прижимая его к лицу. А на другой фотографии знаменитость уселась на лавочку, задрав ноги практически к голове. На заднем фоне виднеется красивая поляна с цветами и толпы людей, которые фотографируются на ней.
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Поклонники певицы высоко оценили слова кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.
«Милая, как ангел!», «Соня, фото супер», «Лаванда – бомба», «Нереально красивая», «фотографии ну очень красивые. Как же люблю лаванду», «ты невероятная», «красотка», «лаванда, горная лаванда», — пишут они.
До этого мы рассказывали, что Соня Кей похвасталась новым неотразимым образом.
На фото красавица позировала в пышном черном платье с открытыми плечами. Соня решила в этот раз не надевать белье, а только большую серьгу в левом ухе, которая достала почти до груди. Девушка сложила руки на пояс и немного наклонила голову, позируя для фото на фоне просторного окна. Снимок вышел интересным и нежным.
"Три вещи никогда не возвращаются обратно — Время, Слово, Возможность. Поэтому, Не теряй времени, Выбирай слова, Не упускай возможность", - написала Соня.
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