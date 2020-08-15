Племянница украинской певицы Софии Ротару Соня Кей поделилась забавным видео, на котором изменилась до неузнаваемости
Приложение TikTok для создания коротких видео и обмена ими становится все более популярным, и звезды украинского шоу-бизнеса тоже с удовольствием пользуются им, публикуя коротки ролики, передает Politeka.net.
Так, певица Соня Кей повеселила поклонников смешным видео, в котором она с помощью фильтров несколько раз поменяла свое лицо. На кадрах она предстала с большим ртом, хвостиками, толстыми бровями и тому подобное.
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Отметим, что видео снято на кухне, а за спиной артистки видны шкафчики и плита.
Ранее мы писали о том, что Соня Кей устроила жаркие танцы с подругой. «Зигиригидум», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах певица в дерзких мини-шортах и топе исполняет зажигательный танец с подругой. При этом кадры имели хештег «Хочу в рекомендации».
Мы также рассказывали, что девушка показалась на камеру в микроскопическом белье. На снимке опубликованном в Инстаграм, Кей позирует в непривычном для себя стиле: в одном крохотном белье. Красотка повернулась спиной на камеру, демонстрируя аппетитные изгибы, мимо которых ее поклонники пройти не смогли.
Напомним, роскошная племянница Ротару покрасовалась на улице в наряде без штанов, горячие кадры.
А еще Politeka писала, племянница Ротару пошалила с молодым мужем в бассейне, личные кадры.
Также Politeka сообщала, что Соня Кей похвасталась выходкой в постели прямо на камеру.