Известная украинская певица Соня Кей, племянница легендарной артистки Софии Ротару, похвасталась жарким кадром своего медового месяца

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости с соцсети. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

На снимке Соня Кей раскинулась в постели, закинув ногу на ногу. При этом фото сделано с необычного ракурса, что придает особой пикантности. Из одежды на племяннице Ротару только маленький черный купальник.

«Вау», «Очень классно», - пишут в комментариях к фото.

Напомним, в начале лета Соня Кей сыграла свадьбу с голкипером херсонского "Днепра" и национальной сборной Украины по хоккею Олегом Петровым. От пышного праздника молодожены отказались, поскольку 24 марта умер отец девушки.

Скромную церемонию провели 7 июня в кругу родных и близких. На свадьбе присутствовала София Ротару с семьей. Всего было 14 гостей.

После свадьбы молодожены отправились на медовый месяц в Буковель.

Соня и Олег познакомились в Киеве на вечеринке общих друзей. Через пять месяцев отношений спортсмен сделал артистке предложение и она ответила согласием.

Напомним, племянница Софии Ротару без белья показала, чем покорила мужа-хоккеиста: "Настоящая принцесса".

Как сообщала Politeka, племянница Ротару перед свадьбой поразила экспериментами с внешностью, певицу не узнать.

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