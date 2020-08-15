Українська співачка Світлана Лобода показала струнке і засмагле тіло в стильному топі-корсеті

У розділі Сторі в соціальній мережі Instagram Світлана вирішила показати, як веселиться перед святкуванням дня народження сестри.

На показаному ролику засмагла співачка блищить в зухвалому образі з короткими джинсовими шортами і чорним корсетом з оригінальною білою обробкою з каменів. Біляве волосся співачки зачесане назад, а засмагла шкіра ідеально підкреслює сяючий вигляд Світлани, танцюючої перед камерою.

Світлана також поділилася новою спільною фотографією з іменинницею. Ксенія позує поруч зі старшою сестрою в розкішній довгій сукні золотистого кольору. Блискучий наряд з високим вирізом на спідниці ідеально поєднується з її засмаглою шкірою. Дівчина виглядає справжньою красунею, здатної затьмарити навіть свою шикарну сестру.

Також Світлана побешкетувала на камеру під час відпочинку, похвалившись розкішними " дарами природи»

"Я не вибирала цей фатальний шлях. Саме він привів мене у світ творення❤️", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Лобода позує в крихітному білосніжному топі і міні-шортах. Обличчя знаменитість вирішила прикрити за допомогою елегантних окулярів.

Шанувальники знаменитості прийшли в справжнє захоплення від побаченого, про що свідчать «тонни» компліментів.

"Немов ангел! Ти до нас спустилася?", "залипалово. Дуже красиво виглядаєш, і вигляд нічого«,» фатальна красуня«, " Божественні вигини. Дуже круто», «красива фігура і топ фон і дуже красива дівчина", "Лободуся ви фатальна красуня, обожнюю вас моя SUPER".

Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну диву.

А ще Politeka писала, що Лобода не стрималася і влаштувала гарячі поцілунки з дівчиною на пляжі.

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