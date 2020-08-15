Курс валют в Україні 15 серпня здивує змінами, гривня після вихідних почне «пресувати» долар і євро.

НБУ знову вдарив по долару і євро, курс валют різко зміниться після вихідних

Торги в понеділок почнуться з падіння долара: -6,09 гривні. До середини минулого дня валюта впала до 2734,73 гривні, проте практично до кінця торгів відіграла копійку.

Євро також дістанеться: торги в понеділок почнуться з -11,03 гривень.

Курс валют на 15 серпня від НБУ виглядає наступним чином:

100 доларів – 2740,83 грн;

100 євро - 3241,85 грн.

Українцям перерахують виплати, в Пенсійному фонді оновили важливий показник.

Даний показник безпосередньо впливає на розмір виплат.

Пенсійний фонд України збільшив показник середньої заробітної плати за червень 2020 року, порівняно з даними за травень. Як відомо, даний показник застосовується при призначенні пенсій і безпосередньо впливає на її розмір.

Так, показник середньої зарплати в Україні за червень 2020 року становить 11 197 гривень 38 копійок. У травні, за даними ПФУ, середній дохід в країні становив 9546 гривень 32 копійки.

Карантин екстрено посилять після антирекорду, повний список заборон.

Державна комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення посилити карантин через нові антирекорди захворюваності. Крім цього, Кабмін різко змінив правила карантину в Україні.

Відомо, що заходи посилять у Києві. Столиця потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки.

Передбачені наступні обмеження і заборони:

перебування в громадських будівлях, громадському транспорті без надітих засобів індивідуального захисту-масок;

перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;

заборона самовільно залишати місця самоізоляції або обсервації людям, що знаходяться в ізоляції;

проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;

організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше півтора метри, якщо учасники розміщені стоячи;

заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більше 50% місць;

громадський транспорт-трамваї, тролейбуси, автобуси і маршрутні таксі - здійснюють перевезення пасажирів тільки в кількості місць для сидіння.

Тим часом, Кабмін змінив правила в'їзду в Україну під час карантину.

Уряд вніс зміни до постанови про карантинні правила та обмеження в період з 1 по 31 серпня 2020 року. Зокрема, розширено перелік осіб, яким не потрібно самоізолюватися після перетину кордону. Тепер можна вільно в'їжджати людям, які перевозять гемопоетичні стовбурові клітини для подальшої трансплантації.

Крім того, зараз самоізоляцію після в'їзду в країну можуть не проходити особи з негативним ПЛР-тестом, діти молодше 12 років, громадяни або піддані країн з широким поширенням хвороби, які не відвідували такі держави останні 14 днів. Останні також можуть в'їхати, якщо прямують через Україну транзитом і мають документи про виїзд протягом двох діб.

У списку також знаходяться:

дипломати, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та їх сім'ї;

водії та члени екіпажів вантажних транспортних засобів, поїздів, локомотивів, морських і річкових суден, автобусів, що виконують регулярні рейси;

інструктори Збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які готують військових;

діячі культури, яких запросила Українська установа.

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