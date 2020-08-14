Скоро Нацбанк України може підвищити облікову ставку для українців

Як повідомляє Politeka.net, подробиці розповів глава департаменту макроекономічних досліджень інвестиційної групи ICU Сергій Ніколайчук, слова якого наводить "Цензор".

На початку літа НБУ знизив облікову ставку до 6% - це найнижчий рівень за всю історію країни. Як очікує експерт, через зростання інфляції, призупинення програми МВФ в Україні і падіння курсу гривні державному регулятору незабаром доведеться відмовитися від низьких ставок. Так За останній час Долар сильно подорожчав, як і інші валюти. До того ж, ситуацію розгойдує підвищення мінімальної зарплати і загальна фінансова криза. Цілком ймовірно, що ставка зросте вже цієї осені.

"Я думаю, навряд чи Нацбанк буде робити це у вересні на найближчому засіданні, я думаю, що скоріше ризики підвищення процентної ставки зростуть в жовтні, коли НБУ буде оновлювати свій макроекономічний прогноз", - заявив Сергій Ніколайчук.

Варто роз'яснити, що облікова ставка - це відсоток, під який НБУ дає кредити комерційним банкам. Від неї залежить кредитна ставка в приватних підприємствах, Кредитування бізнесу, а також загальні ринкові ціни. Як правило, збільшення ставки вказує на зростання інфляції і ослаблення національної валюти. У той же час, з більш високою обліковою ставкою клієнтам вигідніше класти гроші на депозити, а це призводить до стагнації економіки.

Раніше новоспечений глава Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що регулятор не планує змінювати облікову ставку до кінця 2020 року, а в наступному прийме рішення щодо ситуації.

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