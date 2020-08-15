Курс валют в Україні 15 серпня здивує змінами, гривня після вихідних почне "пресувати" долар і євро

Так, торги в понеділок почнуться з падіння долара: -6,09 гривні. До середини минулого дня валюта впала до 2734,73 гривні, проте практично до кінця торгів відіграла копійку, передає Politeka.

Євро також дістанеться: торги в понеділок почнуться з -11,03 гривень.

Курс валют на 15 серпня від НБУ виглядає наступним чином:

100 доларів – 2740,83 грн;

100 євро - 3241,85 грн.

Водночас десять російських рублів можна буде купити за 3,7 гривні.

До цього ми розповідали про те, що на початку літа НБУ знизив облікову ставку до 6% - це найнижчий рівень за всю історію країни. Як очікує експерт, через зростання інфляції, призупинення програми МВФ в Україні й падіння курсу гривні державному регулятору незабаром доведеться відмовитися від низьких ставок.

Так За останній час долар сильно подорожчав, як і інші валюти. До того ж, ситуацію розгойдує підвищення мінімальної зарплати і загальна фінансова криза. Цілком ймовірно, що ставка зросте вже цієї осені.

Нагадавши, Нацбанк ліквідував відомий банк, що сталося з грошима українців.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк прийняв кардинальне рішення щодо готівки, що буде з купюрами.

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