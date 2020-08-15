Курс валют в Украине 15 августа удивит переменами, гривна после выходных начнет «прессовать» доллар и евро.

НБУ снова ударил по доллару и евро, курс валют резко изменится после выходных

Торги в понедельник начнутся с падения доллара: -6,09 гривны. К середине прошлого дня валюта упала до 2734,73 гривны, однако практически к концу торгов отыграла копейку.

Евро также достанется: торги в понедельник начнутся с -11,03 гривен.

Курс валют на 15 августа от НБУ выглядит следующим образом:

100 долларов – 2740,83 грн;

100 евро – 3241,85 грн.

Украинцам пересчитают выплаты, в Пенсионном фонде обновили важный показатель.

Данный показатель напрямую влияет на размер выплат.

Пенсионный фонд Украины увеличил показатель средней заработной платы за июнь 2020 года, по сравнению с данными за май. Как известно, данный показатель применяется при назначении пенсий и напрямую влияет на ее размер.

Так, показатель средней зарплаты в Украине за июнь 2020 года составлякт 11 197 гривен 38 копеек. В мае, по данным ПФУ, средний доход в стране составлял 9546 гривен 32 копейки.

Карантин экстренно ужесточат после антирекорда, полный список запретов.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение усилить карантин из-за новых антирекордов заболеваемости. Кроме этого, Кабмин резко изменил правила карантина в Украине.

Известно, что меры ужесточат в Киеве. Столица попала в "желтую зону" эпидемической опасности.

Предусмотрены следующие ограничения и запреты:

пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты - масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий при участии более одного лица на 5 кв.м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя;

заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;

общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозку пассажиров только в количестве мест для сидения.

Тем временем, Кабмин изменил правила въезда в Украину во время карантина.

Правительство внесло изменения в постановление о карантинных правилах и ограничениях в период с 1 по 31 августа 2020 года. В частности, расширило перечень лиц, которым не нужно самоизолироваться после пересечения границы. Теперь можно свободно въезжать людям, которые перевозят гемопоэтические стволовые клетки для дальнейшей трансплантации.

Кроме того, сейчас самоизоляцию после въезда в страну могут не проходить лица с отрицательным ПЦР-тестом, дети младше 12 лет, граждане или подданые стран с широким распространением болезни, которые не посещали такие государства последние 14 дней. Последние также могут въехать, если следуют через Украину транзитом и имеют документы о выезде в течение двух суток.

В списке также находятся:

дипломаты, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и их семьи;

водители и члены экипажей грузовых транспортных средств, поездов, локомотивов, морских и речных судов, автобусов, выполняющих регулярные рейсы;

инструкторы вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство во имя мира", которые готовят военных;

деятели культуры, которых пригласило украинское учреждение.

Напомним, что Нацбанк решил ударить по кредитам и депозитам, что грозит украинцам: "уже осенью вырастут...".

Как сообщала Politeka, карантин экстренно ужесточат после антирекорда, полный список запретов: "С 17 августа...".

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