Пенсійний фонд України збільшив показник середньої заробітної плати за червень 2020 року, порівняно з даними за травень

Як відомо, даний показник застосовується при призначенні пенсій і безпосередньо впливає на її розмір, пише Finance.ua.

Так, показник середньої зарплати в Україні за червень 2020 року становить 11 197 гривень 38 копійок. У травні, за даними ПФУ, середній дохід в країні становив 9546 гривень 32 копійки.

Раніше ми повідомляли, український юрист Наталія Гнатуш попередила пенсіонерів про важливий нюанс при нарахуванні виплат.

За словами експерта, яку суму виплачуватимуть пенсіонеру і чи призначать пенсію взагалі залежить, в першу чергу, від стажу роботи. При нарахуванні можуть виникнути проблеми з пошуком документів, тому громадянам доведеться довести, де і коли вони працювали.

"Основним моментом у призначенні пенсії є факт доведення трудового стажу. Буває так, що людина працювала ще за часів СРСР, фактично на території інших держав. Тому йде дуже довгий період збору документів", - заявила Наталія Гнатуш.

Також ми писали, за інформацією прес-служби Пенсійного фонду, початок фінансування виплат за серпень почався згідно з графіком. На ці цілі було виділено близько 4,8 мільярда гривень.

Крім того, нібито було забезпечено фінансування пенсійних виплат на загальну суму в сім з половиною мільярдів гривень.

"Виплата серпневих пенсій буде проводитися у встановлену кожному пенсіонеру дату і в установленому порядку", - йдеться в тексті повідомлення.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

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