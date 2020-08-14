Пенсійний фонд України збільшив показник середньої заробітної плати за червень 2020 року, порівняно з даними за травень
Як відомо, даний показник застосовується при призначенні пенсій і безпосередньо впливає на її розмір, пише Finance.ua.
Так, показник середньої зарплати в Україні за червень 2020 року становить 11 197 гривень 38 копійок. У травні, за даними ПФУ, середній дохід в країні становив 9546 гривень 32 копійки.
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Раніше ми повідомляли, український юрист Наталія Гнатуш попередила пенсіонерів про важливий нюанс при нарахуванні виплат.
За словами експерта, яку суму виплачуватимуть пенсіонеру і чи призначать пенсію взагалі залежить, в першу чергу, від стажу роботи. При нарахуванні можуть виникнути проблеми з пошуком документів, тому громадянам доведеться довести, де і коли вони працювали.
"Основним моментом у призначенні пенсії є факт доведення трудового стажу. Буває так, що людина працювала ще за часів СРСР, фактично на території інших держав. Тому йде дуже довгий період збору документів", - заявила Наталія Гнатуш.
Також ми писали, за інформацією прес-служби Пенсійного фонду, початок фінансування виплат за серпень почався згідно з графіком. На ці цілі було виділено близько 4,8 мільярда гривень.
Крім того, нібито було забезпечено фінансування пенсійних виплат на загальну суму в сім з половиною мільярдів гривень.
"Виплата серпневих пенсій буде проводитися у встановлену кожному пенсіонеру дату і в установленому порядку", - йдеться в тексті повідомлення.
Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.
Також Politeka писала, що українці можуть невчасно вийти на пенсію, хто опиниться під ударом.