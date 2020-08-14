Українських громадян обрадували додатковими виплатами при виході на пенсію

Пенсіонери можуть претендувати на значну матеріальну допомогу від держави. Про те, кому з українців пощастить при відході на заслужений відпочинок, пише «РБК-Україна».

Повідомляється, що громадяни України зможуть отримати одноразові виплати в розмірі рівному 10 місячним пенсіям. Однак варто враховувати, що дане нововведення стосується лише деяких окремих категорій громадян.

В першу чергу, на подібну фінансову допомогу можуть розраховувати люди, які займали державні посади, на яких передбачена можливість виходу на пенсію « за вислугою років».

При цьому претендент на вищезгадану одноразову виплату повинен виконати всі необхідні умови.

Так, людина, яка бажає отримати допомогу, потрібно підтвердити, що вона працювала в державних установах і закладах, або ж в місцях комунальної форми власності.

Що стосується пункту про вихід на пенсію «за вислугою років», то в дану категорію входять професії зі сфери освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, а також спортсмени та артисти.

Мінімальний страховий стаж для чоловіків повинен складати 35 років, а для жінок – 30 років. Крім того, отримати допомогу може лише людина, яка не отримувала раніше іншого виду пенсійних виплат.

Варто також враховувати, що законопроект, згідно якого при виході на пенсію людина може отримати виплату в розмірі 10 пенсій, набув чинності 1 жовтня 2011 року. Таким чином, люди, які стали пенсіонерами раніше зазначеної дати, не можуть претендувати на подібну допомогу.

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