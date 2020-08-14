Державна комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення посилити карантин через нові антирекорди із захворюваністю

Посилять заходи в Києві. Столиця потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Передбачені наступні обмеження і заборони:

перебування в громадських будівлях, громадському транспорті без надітих засобів індивідуального захисту-масок;

перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;

заборона самовільно залишати місця самоізоляції або обсервації людям, що знаходяться в ізоляції;

проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;

організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше півтора метрів, якщо учасники розміщені стоячи;

заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більше 50% місць;

громадський транспорт-трамваї, тролейбуси, автобуси і маршрутні таксі - здійснюють перевезення пасажирів тільки в кількості місць для сидіння.

Ці обмеження почнуть почнуть діяти з 17 серпня.

У п'ятницю, 14 серпня міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що в Україні два нових антирекорди.

Так, за добу в країні захворіли 1732 людини. З них 110 дітей, а також 78 медичних працівників.

Крім того, за минулу добу госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів з китайським вірусом - 330 осіб.

При цьому Київ, а також Чернівецька, Рівненська та Івано-Франківська області наближаються до показника в 50% завантаженості лікарень, передбачених для хворих на китайський вірус.

Всього в Києві зафіксовано 10 160 випадків зараження, з них за останню добу – 158.

Нагадаємо, що 12 серпня Кабмін змінив критерії визначення карантинних зон.

Так, якщо раніше рівень загрози визначали за чотирма показниками (кількість ліжок, кількість випадків, кількість тестувань і динаміка зростання кількості випадків), то зараз рівень буде визначатися трьома показниками: заповненість ліжок, рівень тестування і третій показник, який ввели замість двох - це рівень нових хворих в адміністративно-територіальній одиниці на 100 тисяч населення - тобто за 14 днів нові випадки на 100 тисяч населення.

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Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

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