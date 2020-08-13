Українська співачка Світлана Лобода показала ідеальну фігуру на відпочинку в чорно-білому міні-бікіні

На новому сонячному фото засмагла Світлана блиснула яскравим виглядом в модному купальнику. Без макяжу, укладок і яскравих прикрас зірка виглядала не менш привабливо, ніж в будь-якому концертному образі.

Артистка захопила підтягнутими формами, які неможливо приховати навіть під одягом. Відзначимо, мама двох діток багато часу приділяє заняттям спортом, активно займається ним в жаркій відпустці і відвідує спортзал незважаючи ні на що.

Спортивна співачка любить тренуватися разом зі старшою дочкою Євою - дівчинка, немов маленька гімнастка, має хорошу розтяжку, завзятість мами і хороший приклад.Багато користувачів відзначаю, що Світлана виглядає правда "вогненно небезпечно", адже бути в такій хорошій формі під силу далеко не кажому.

Також Світлана побешкетувала на камеру під час відпочинку, похвалившись розкішними " дарами природи»

"Я не вибирала цей фатальний шлях. Саме він привів мене у світ творення❤️", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Лобода позує в крихітному білосніжному топі і міні-шортах. Обличчя знаменитість вирішила прикрити за допомогою елегантних окулярів.

Шанувальники знаменитості прийшли в справжнє захоплення від побаченого, про що свідчать «тонни» компліментів.

"Немов ангел! Ти до нас спустилася?", "залипалово. Дуже красиво виглядаєш, і вигляд нічого«,» фатальна красуня«, " Божественні вигини. Дуже круто», «красива фігура і топ фон і дуже красива дівчина", "Лободуся ви фатальна красуня, обожнюю вас моя SUPER".

Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну диву.

А ще Politeka писала, що Лобода не стрималася і влаштувала гарячі поцілунки з дівчиною на пляжі.

Також Politeka повідомляла, що пишногруда Лобода у відвертому ТОПі викликала фурор, вибравши найгарячіший ракурс: кадри.