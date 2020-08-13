Украинская певица Светлана Лобода показала идеальную фигуру на отдыхе в черно-белом мини-бикини

На новом солнечном фото загорелая Светлана блеснула ярким видом в модном купальнике. Без макяжа, укладок и ярких украшений звезда выглядела не менее привлекательно, чем в любом концертном образе.

Артистка восхитила подтянутыми формами, которые невозможно скрыдть даже под одеждой. Отметим, мама двух деток много времени уделяет занятиям спортом, активно занимается им джае в жарком отпуске и посещает спортзал несмотря ни на что.

Спортивная певица любит тренироваться вместе со старшей дочерью Евой - девочка, словно маленькая гимнастка, имеет хорошую растяжку, упорство мамы и хороший пример.Многие пользователи отмечаю, что Светлана выглядит правда "огнеопасно", ведь быть в такой хорошей форме под силу далеко не кажому.

Также Светлана пошалила на камеру во время отдыха, похваставшись роскошными «дарами природы»

«Я не выбирала этот роковой путь. Именно он привёл меня в мир созидания❤️», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Лобода позирует в крохотном белоснежном топе и мини-шортах. Лицо знаменитость решила прикрыть при помощи элегантных очков.

Поклонники знаменитости пришли в настоящий восторг от увиденного, о чем свидетельствуют «тонны» комплиментов.

«Словно ангел! Ты к нам спустилась?», «залипалово. Очень красиво выглядишь, и вид ничего», «роковая красотка», «божественные изгибы. Очень круто», «Красивая фигура и топ фон и очень красивая девушка», «Лободуся вы роковая красотка, ОБОЖАЮ вас моя SUPER".

Напомним, что Лобода одним видео довела поклонников до истерики, превратившись в готическую диву.

А еще Politeka писала, что Лобода не сдержалась и устроила горячие поцелуи с девушкой на пляже.

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Лобода в откровенном топе произвела фурор, выбрав самый горячий ракурс: кадры.