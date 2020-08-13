Молодша сестра української співачки Світлани Лободи, Ксенія, поділилася з публікою радісною подією

Як передає Politeka.net, 28-річна дівчина опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото на честь свого дня народження. На знімку молодша Лобода постала в червоному трохи приспущеному платті, з "повітряними" рукавами і поясом у вигляді корсета. Красуня продемонструвала витончені вигини шиї та плечей. Неможливо не помітити одну пікантну деталь: на красуні немає бюстгальтера.

Усміхнена Ксенія доторкнулася рукою обличчя і відвела погляд убік. Оригінальна укладка та сережки-"пір'я" доповнили її ніжний образ.

"Happy birthday to me 🙈 у цей прекрасний день я хочу сказати спасибі всім рідним і близьким які в кожну радісну і важку хвилину мого життя поруч зі мною... я всіх вас дуже люблю ❤️", - підписала фото сестра зірки.

Раніше ми повідомляли, Ксенія поділилася в мережі фото з коханим. Пара перебувала на відпочинку і вирішила відобразити себе на тлі старих руїн. Дівчина була в білих коротких шортиках, спокусливому мікротопі чорного кольору і картатій сорочці.



Чоловік ніжно обійняв красуню, а та подалася трохи назад, пригорнувшись до його плеча.

"Твої думки стають твоїм життям...», - йдеться в повідомленні.

"До біса хороша!", "ідеальна пара", "як вірно сказано", "обожнюю тебе!", "цілую, кохана", - відреагували шанувальники.

Також ми писали, молодша Лобода блиснула досконалою красою на скелястому березі, позуючи на тлі моря.

"Будь як море - похвилюйся та заспокойся ...", - підписано фото.

Дівчина позувала в тому ж вбранні, що і на знімку вище, але на цей раз без коханого.

Нагадаємо, що гаряча сестра Лободи в тісному ТОПі показала, чим її нагородила природа: "є за що...!»

А ще Politeka писала, що гаряча сестра Лободи подражнила соковитими принадами в задерлася спідниці: до чого ж хороша

Також Politeka повідомляла, що повністю роздягнена Лобода змусила собою захоплюватися: "бідні мужики".