Молодша сестра української співачки Світлани Лободи, Ксенія, поділилася з публікою радісною подією
Як передає Politeka.net, 28-річна дівчина опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото на честь свого дня народження. На знімку молодша Лобода постала в червоному трохи приспущеному платті, з "повітряними" рукавами і поясом у вигляді корсета. Красуня продемонструвала витончені вигини шиї та плечей. Неможливо не помітити одну пікантну деталь: на красуні немає бюстгальтера.
Усміхнена Ксенія доторкнулася рукою обличчя і відвела погляд убік. Оригінальна укладка та сережки-"пір'я" доповнили її ніжний образ.
"Happy birthday to me 🙈 у цей прекрасний день я хочу сказати спасибі всім рідним і близьким які в кожну радісну і важку хвилину мого життя поруч зі мною... я всіх вас дуже люблю ❤️", - підписала фото сестра зірки.
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Раніше ми повідомляли, Ксенія поділилася в мережі фото з коханим. Пара перебувала на відпочинку і вирішила відобразити себе на тлі старих руїн. Дівчина була в білих коротких шортиках, спокусливому мікротопі чорного кольору і картатій сорочці.
Чоловік ніжно обійняв красуню, а та подалася трохи назад, пригорнувшись до його плеча.
"Твої думки стають твоїм життям...», - йдеться в повідомленні.
"До біса хороша!", "ідеальна пара", "як вірно сказано", "обожнюю тебе!", "цілую, кохана", - відреагували шанувальники.
Також ми писали, молодша Лобода блиснула досконалою красою на скелястому березі, позуючи на тлі моря.
"Будь як море - похвилюйся та заспокойся ...", - підписано фото.
Дівчина позувала в тому ж вбранні, що і на знімку вище, але на цей раз без коханого.
Нагадаємо, що гаряча сестра Лободи в тісному ТОПі показала, чим її нагородила природа: "є за що...!»
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