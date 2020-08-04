Украинская певица Светлана Лобода покорила видом без одежды на отдыхе

В этот раз стройная знаменитость решила показать, как веселилась во время последнего отдыха. Светлана, как известно, находится в отличннй форме - постоянно тренируется, показывает кадры из спортзала и удивляет силой воли (находясь на здоровом питании, артистка сильно себя ограничивает). При этом мама двух дочерей также много времени уделяет тренировка по хореографии для своих концертов.

Чтобы наглядно продемонстрировать то, как она привела себя в форму и даже подчеркнула похувдевшее тело, артистка просто напросто показала себя без одежды со спины. Позируя на мягком белом кресле, Светлане удалось немало удивить фанатов, не привыкших к столь пикантным фото знаменитости.

«унесённая ветром...😇», - лаконично подписала новое фото Лобода.

Вот что ответили пользователи Инстаграм:

«А потом опять будут говорить что фото стырила 😂😂😂 с другого аккаунта😎», «я хочу эту девочку..», «Оуу! Куда же интересненькка😍?», «Boom Boom, бедные мужики😅», «Светлана,ну вы как всегда 🔥❤️Крашиха💕», «Утончённо 👏🔥😍».

Напомним, Светлана с рэпером PHARAOH выпустила профеменистский клип, в котором принижают женщин. При этом тема, затрагиваемая в видеоролике в довольно остром ключе, затронула тысячи пользователей социальных сетей.

Критике из-за участия в необычной работе подверглись также певица Лолита, телеведущая Ксения Собчак и Екатерина Варнава. Причем недавно Светлана на тысячи гневных комментариев отреагировала достаточно мудро - просто решила разыграть деньги в качестве приза за самый едкий отзыв, написав об этом в Инстаграм.

«Вы уже прониклись BOOM BOOM атмосферой? Тогда самое время начать серию challenges. Готовы?😬 Жду самые кровожадные, едкие и токсичные комментарии под клипом на нашем YouTube-канале! Победителю- 20 тыс на карту. Поехали😂🤘», - написала артистка.

Вот что ответили поклонники:

«Думали что пуля дуля это дно, но тут бум бум - снизу постучали!», «Под предыдущим почитайте, там их достаточно))», «Попытка обратиться к гоголевской фантастике и абсурду? К сожалению, не удалось», «Малышка LO - жрет хейтеров 🔥», «Бывало и лучше», «Если честно ужас!Не ожидала!Слушать противно)».

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