Младшая сестра украинской исполнительницы Светланы Лободы сверкнула невероятной красотой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Будь как море - поволнуйся и успокойся ...» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Ксения Лобода позирует в тесном топе и шортах, демонстрируя роскошные формы. Лицо красотка решила прикрыть при помощи очков, однако, несмотря на это, схожесть со звездной сестрой очень сильно прослеживалась.

«Как говориться - есть за что подержатся!», «очень красивая», «красавица!», «идеальный вид», - пишут поклонники девушки.

До этого мы рассказывали, что 28-летняя сестра украинской певицы Светланы Лободы сверкнула красотой на отдыхе в теплых краях.

Ксения была одета в женственную мини юбку, которая немного задралась во время бега, оголив стройные ножки девушки. Сверху Лобода надела топ, оставив голым животик. Образ дополнили солнцезащитные очки и огромная соломенная шляпа. Видно было, что Ксения наслаждалась отдыхом, выглядела она очень счастливой. Лобода не стала рассказывать, где именно она отдыхает, но по фото видно, что она находится за границей.

Напомним, что Лобода показала, как веселилась с известным красавчиком-продюсером: "Провокативно и смело".

А еще Politeka писала, что Лобода устроила безумную провокацию новым видео, все внимание на рот: "Похоже на творчество MARUV".

Также Politeka сообщала, что полностью раздетая Лобода заставила собой восхищаться: "Бедные мужики".